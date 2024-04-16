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فيديو خاص: مسيرات حزب الله تنهال على قاعدة للقبة الحديدية!!

الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بان المقاومة الاسلامية هاجمت اليوم قوات الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية على قاعدة بيت هلل للاحتلال والتي تضم منصات للقبة الحديدية وطواقمها.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم: ان الاحتلال لم يفق بعد من صدمته بالامس من خلال الكمين المحكم الذي نصبته له المقاومة في الظهيرة، حتى جاءته الضربة الثانية وبشكل قاس وقوي، مشيرا الى ان الاعلام العبري يتخبط متناقضا بين وسائله حول حجم الاصابات.

واوضح: القناة الثانية عشرة قالت ان هناك قتلى محققين بين الاصابات، فيما عاودت بعض الوسائل الاخرى لتتحدث عن مصابين وجرحى فقط، ما ينم عن مدى الارباك في اوساط المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.

وتابع مراسلنا ان الاحتلال عاود الى قصف المنطقة الواقعة في احياء واطراف بلدة راشيا، فيما نفذت مسيرة اسرائيلية غارة على سيارة كانت تمر في عين بعال التابعة لصور، ما ادى الى استشهاد شخص لم يتم الكشف عن هويته بعد.

واضاف ان هناك ايضا جريحين اصيبا في الغارة نفسها من المدنيين، مشيرا الى ان هناك الان قصف متقطع على بعض القرى في اقليم العرقوب.

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