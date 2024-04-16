صحفي يكشف: الشارع الايراني مرعوب من الضربة الاسرائيلية المرتقبة؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي أمضى يوما حافلا باللقاءات والاتصالات بأمير قطر والرئيس البوتين وشخصيات من لبنان وما الى ذلك، واكد خلالها على امر واحد وهو انه اذا ما نفذ كيان الاحتلال ايا من تهديداته فانه سيقابل برد قوي وهائل وموجع.

وتابع ان المستوى السياسي في طهران يقول ان الرد الايراني على اي مغامرة اسرائيلية لن يستغرق اياما ولا ساعات بل سيكون في ثوان، كما ان المنظومة العسكرية تقول ان يدها على الزناد وستقطع اليد التي تريد شرا بإيران.

واشار مراسل قناة العالم الى لقاءه صباح الثلاثاء بقائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري حيث اكد المسؤول العسكري ان القوات المسلحة الايرانية لن تجامل وسترد على اي تهديد بوضوح وسرعة، ونحن نعيش الآن في الساتر الامامي وان الرد سيكون في دقائق وجيزة.

واشار الى ان الاحتلال كان يعول على ان يعيش الشارع الايراني دقائق وساعات خوف وهلع وترقب، لكن كما نشهده اليوم في العاصمة طهران هو ان التعاطي مع هذا الحدث كخبر ولا اثر يذكر له في الشارع، حيث يتحدث عنه ولكنه مطمئن وبات يعول اكثر واكثر على قدرات الشارع ويعيش روحا معنوية عالية ولا يخشى مثل هذه الاخبار.

واكد مراسلنا ان غالبية الشارع الايراني يعيش حالة من الارتياح من الضربة التي وجهت الى كيان الاحتلال (الوعيد الصادق)، ويرى ان القدرات الدفاعية الايرانية قادرة على التصدي للتهديدات الاسرائيلية والاميركية.

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