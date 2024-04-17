استعراض للقوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش في جميع المحافظات الإيرانية

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واقيمت مراسم الاستعراض الرئيسي لعيد الجيش بحضور رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي في مركز الشهيد فيض الله أماني للتدريب والدعم للقوات البرية للجيش في لويزان بطهران وفي نفس الوقت في جميع مراكز المحافظات.

وفي هذه المراسم التي حضرها كبار قادة القوات المسلحة، جرى استعراض مختلف الوحدات المحمولة والمشاة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

وحضر المراسم اللواء موسوي القائد العام للجيش، اللواء سلامي القائد العام للحرس الثوري، اللواء صفوي مستشار ومساعد القائد العام للقوات، الادميرال سياري مساعد شؤون التنسيق في الجيش، والعميد حيدري قائد القوات البرية، الادميرال إيراني قائد بحرية الجيش، وقائد القوات الجوية بالجيش، وقائد القوات البرية للحرس الثوري، وقائد قوات الجوفضاء للحرس الثوري.