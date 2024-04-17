قائد الثورة الإسلامیة يشكر المصارعين الأبطال على تألقهم ببطولة آسیا

العالم - ايران

ووجه قائد الثورة الاسلامية، رسالة شكر للمنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية والحرة بتتويجهه بلقب البطولة في منافسات أسيا.

وكتب قائد الثورة الاسلامية، في خطاب التهنئة بالمناسبة الى اعضاء المنتخب الايراني:

بسم الله الرحمن الرحیم

أتقدم بالشكر الجزيل للشباب البطل في المصارعة الرومانية والحائزين على الميداليات في المصارعة الحرة الذين أدخلوا السرور في قلوب الشعب بقدرتهم وإرادتهم.

السيد علي الخامنئي

یذکر أنه تمكن المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية والحرة، من احراز لقب بطولة اسيا بجدارة خلال بطولة هذه القارة.