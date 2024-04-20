العالم – خاص بالعالم

اكثر من 340 شركة محلية الي جانب 85 شركة اجنبية من 14 دولة منها الهند و الصين وفرنسا وآلمانيا و ايطاليا حضروا المعرض للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.



وقال حسين خير آبادي - مدير شركة إيرانية مشاركة في المعرض:"نقوم في شركتنا بإنتاج عطور عالمية المستوى وتصديرها إلى الدول المجاورة .. وفي إيران، نظرًا لجودة المنتجات وسعرها المنخفض مقارنة بالعينات الأجنبية، تلقينا استجابة إيجابية للغاية من العملاء"



يعد حجم المشاركة الدولية هذا العام مؤشرا لنجاح ايران على الصعيد الاقتصادي حيث شكل المعرض فرصة ثمينة لتوسيع الأقتصاد الوطني الإيراني من خلال إدخال أحدث التقنيات المتقدمة في مجال المنظفات ومستحضرات التجميل والنظافة والسليلوز والآلات المتعلقة بهذه الصناعة.



وقال علي رضا حسين زاده - مدير شركة إيرانية مشاركة في المعرض:"ننتج أكثر من 150 نوعاً مختلفاً من المنتجات في مجالات مستحضرات التجميل والصحة ، وجميعها من إنتاج خبراء محليين وبأعلى جودة عالمية، والتي تنافس تماماً نظيراتها الأجنبية".



أتاح المعرض فرصة للمستثمرين للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مستحضرات التجميل والمنظفات، حيث قام المختصون بدراسة فرص الاستثمار في البلاد والتعريف بآخر التقنيات الحديثة بهدف خلق بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المحلية والاجنبية حيث تسعى ايران للدخول في الاسواق العالمية في هذا المجال.

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