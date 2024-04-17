شاهد..لحظة ضرب صاعقة مرعبة لبرج خليفة في دبي

العالم-الإمارات

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، دعت المواطنين إلى ضرورة البقاء فى المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع متداولة وثقت حجم الأضرار الكارثية التي حدثت في الإمارات، جراء سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

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ووثق مقطع متداول ضمن هذه الفيديوهات لحظة ضرب صاعقة برق مرعبة لقمة برج خليفة في دبي.

وظهرت الصاعقة وهي تضرب قمة البرج الشهير في مشهد مروع، ولا يعرف إذا كانت هذه الضربة نتجت عنها أضرار أم لا.

يشار إلى أن نهار دبي تحول فجأة إلى ليل، حيث حل الظلام وتساقطت الأمطار بشدة.

كما غمرت المياه العديد من الشوارع، فيما توقفت الكثير من الجهات عن العمل، أو تحولت إلى العمل عن بعد.

وأعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها غداً الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية.

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وشهدت أغلب مناطق الإمارات، امس الثلاثاء، سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد.