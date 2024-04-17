السيد 'الحكيم' يعلق على الهجوم الايراني على كيان الإحتلال

العالم - العراق

وقال السيد الحكيم اليوم الاربعاء، خلال استضافته في ملتقى السليمانية الدولي: نعتقد أن الهدف من الرد الإيراني لم يكن التصعيد واتساع دائرة المعركة بقدر ما هو تثبيت حقها في الرد/ مؤكدا أن "إسرائيل" لم تُهاجَم بهذا الشكل من بلد آخر بشكل رسمي منذ عقود طويلة.

وأضاف: هذا بحد ذاته يعتبر متغير نوعي يثبت قدرة إيران على اختراق الجدر الأمنية الإسرائيلية بالرغم من تعاون العديد من الدول معها.

واكد ان العراق له موقف متقدم في نصرة الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين ولكن الموقف الحكومي والسياسي الرسمي ليس مع استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات عسكرية، وندعو المجتمع الدولي إلى إيقاف الحرب في غزة وتطبيق قرار مجلس الأمن في إيقاف الحرب وإدخال المساعدات.

وتابع السيد الحكيم: الفصائل العراقية لم تدعي يوما أنها تقوم بعملياتها العسكرية بأوامر خارجية وإنما بدافع الحفاظ على سيادة البلاد بحسب وجهة نظرها، ونحن مع سياسة احتواء هذه المجاميع والفصائل وليس سياسة الكسر لاسيما ونحن في طور البناء وترتيب أوضاعنا الداخلية، وقد لاحظنا أن هذه الفصائل تعاطت بمسؤولية كبيرة حينما أعلنت إيقاف عملياتها العسكرية ودخلت في هدنة لعدم إحراج الحكومة.

واكد : نحن حريصون كل الحرص على أمن وسيادة واستقلال العراق، ونتمنى أن نصل إلى اللحظة التي تكون فيها الدولة العراقية قادرة على مسك الملف الأمني والسيطرة على السلاح بشكل كامل.

واعرب عن تفاؤله إلى حد كبير بالوضع العراقي من خلال ما نسمعه من قادة المنطقة تجاه العراق، قائلا: لاشك أن زياراتنا لهم تأتي بالتنسيق مع الحكومة ونناقش خلالها الواقع العراقي وسبل دعم العراق والعلاقة البينية والملفات الإقليمية، وبذلك نؤكد فاعلية العراق ودوره الإقليمي والدولي في مجمل الأحداث الإقليمية.

الى ذلك توافدت شخصيات سياسية ودينية وعشائرية عراقية على السفارة الايرانية في بغداد لتقديم التهاني على الرد الايراني "الوعد الصادق" على الكيان الصهيوني.

الرد الايراني "الوعد الصادق" على الكيان الصهيوني