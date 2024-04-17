السوداني يكشف حقيقة إطلاق صواريخ من العراق أثناء الهجوم الإيراني

العالم- العراق

وقال السوداني في أبرز ما جاء في المقابلة الصحفية التي أجراها مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية على هامش زيارته لواشنطن "لا يمكن زج إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي، ومسألة إنهاء التحالف مطلب عراقي، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وهي حقائق يجب عدم التغاضي عنها".

ورأى ان "الاعتداء الذي حصل على بعثة إيران في دمشق خرق واضح وينافي القانون الدولي وهو الذي دفع إيران للرد، رغم أننا بذلنا جهداً لاحتواء هذا الموقف" مشيرا الى "أننا أمام مشكلة حقيقية لما يحصل في غزة، وهو الذي يؤثر على استقرار المنطقة والعالم، والتغاضي عن جذر هذه المشكلة يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم".

وقال "لم تصل إلينا تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق أثناء الهجوم الإيراني" على اهداف اسرائيلية في فلسطين المحتلة، و"موقفنا واضح من عدم السماح بزج العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا الأمر".

وأكد شياع السوداني انه "لا يمكن زج إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي".

وبين، ان زيارته "لواشنطن تأتي في وقت حساس ومهم لعلاقاتنا الثنائية ولما يحصل في المنطقة" مضيفا "اتفقنا على أهمية وقف التصعيد وعدم الانخراط في المزيد من أعمال الرد المتبادلة؛ لأنها تؤثر على أمن وسلامة شعوب المنطقة".

ونوه الى ان "العراق، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر، كان من أوائل المحذرين من خطورة استمرار هذا الصراع وتداعياته الخطيرة" مشيرا الى، ان "الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتم إعاقتها وما يحصل في لبنان وسوريا والتصعيد، مؤخراً، هو من تداعيات هذا الصراع".

وتابع السوداني، ان "المنطقة لا تتحمل هذه الأحداث وعلى الجميع الضغط لوقف هذا التصعيد" مؤكدا "لن نتهاون في إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، واتخذنا إجراءات فورية وعملية في هذا الأمر".

وشدد على "العمل لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي تجاه ما يحصل من عدوان على غزة والأراضي الفلسطينية؛ لأن هذا هو جذر المشكلة".

وأوضح السوداني "لا يمكن اختزال المنطقة بردود الأفعال، بل إن هناك عملية إبادة يتعرض لها الفلسطينيون أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، الذي فشل هو ومنظوماته وقوانينه في الحفاظ على المدنيين الأبرياء".

ولفت الى، ان "سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول، وهو أصل المشكلة؛ لأنه بمجرد وقوف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجة واستقراراً" منوها الى، ان "التباين في المواقف بيننا وبين الولايات المتحدة، في ما يخص أحداث المنطقة ليس قليلاً في وصف الأحداث، لكننا متفقون على أن هناك قانوناً دولياً ومبادئ عامة وقانوناً إنسانياً وقوانين حرب ومبدأ حماية البعثات الدبلوماسية".

وبين السوداني "نريد تنفيذ هذه القيم والمبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي، لهذا أين قرارات مجلس الأمن الدولي وتوصيات المؤتمرات الدولية تجاه القضية الفلسطينية؟ منذ مؤتمرات أوسلو ومدريد وشرم الشيخ، وكذلك قرار مجلس الأمن الأخير، ولا أعتقد أن الرئيس بايدن يختلف معي في هذه المبادئ، ولا أية دولة تنادي بنظام دولي يحترم الإنسانية".

ولفت الى "حصول نقاش حول مهمة التحالف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ آب 2023، والعراق اليوم مختلف عما كان عليه قبل عشر سنوات حين تشكل التحالف" مؤكدا ان "داعش لا يمثل اليوم تهديداً لأمن الدولة العراقية، ومن الطبيعي أن تبادر الحكومة لتنظيم موضوع التحالف الدولي".

وأضاف السوداني "أجهزتنا الأمنية وصلت إلى أعلى المستويات من الكفاءة والجاهزية والسيطرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في العراق، وقد بادرنا وفق المعطيات على الأرض إلى إجراء الحوار مع الولايات المتحدة، وهو ما تحقق عبر إقرار اللجنة العسكرية العليا التي تجتمع بشكل متواصل لتقديم المقترحات حول الجدول الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي".