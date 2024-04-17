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فيديو خاص: الاحتلال يدعي تصفية المقاومة شمال القطاع، ما الحقيقة؟!!

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن المقاومة الفلسطينية  لازالت تنفذ عمليات عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال في كل مناطق التوغل الاسرائيلي، وذلك في ظل استمرار العدوان على القطاع، رغم بشاعة المجازر والجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان كتائب المجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين نشرت قبل قليل عدة مقاطع فيديو تظهر اطلاق رشقات صاروخية نحو قاعدة زيكيم الواقعة في المناطق الشمالية بالقرب منة مدينة بيت لاهيا، اقصى شمال القطاع.

واوضح ان المقاومة تقوم بعملياتها في هذه المنطقة رغم ادعاء الجيش الاسرائيلي بتصفية المقاومة على مدى الاشهر الماضية وتدمير كل منصات الصواريخ.

وتابع مراسل قناة العالم الاخبارية: كما تستمر الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية لحي الشجاعية ودكها مواقع الاحتلال بقذائف الهاون وسط قطاع غزة، بالاضافة الى ان الاشتباكات لم تتوقف في منطقة النصيرات، وادت الى اعطاب عدد من آليات الاحتلال العسكرية.

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