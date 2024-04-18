الاحتلال يعترف بإصابة 19 جنديا بإحدى عمليات حزب الله + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وتيرة التصعيد في شمال فلسطين المحتلة تزداد مع كل اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية ومقاومي حزب الله، حيث يواجهه رد مباغت وموجع برشقات صاروخية من لبنان، ليكتب الحزب معادلة جديدة في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال في المنطقة.

وفي آخر التطورات في الجبهة الشمالية أعلن حزب الله تنفيذ عملية ضد تحرك لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ، كما استهدف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية تم استهدافها سابقا في موقع المطلة شمالي فلسطين المحتلة.

كما قصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق، وقام باستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.. واستهدف أيضا مقر قيادة الفرقة الـ91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان.

وكان حزب الله قد أعلن تنفيذ عملية مركبة بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر مستحدث في عرب العرامشة يسمى المركز الجماهيري وهو مقر قيادي عسكري واستطلاعي في الجليل الغربي، مؤكدا إصابة المقر وسيارة تابعة له بشكل مباشر وإيقاع إيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح ما أجبر الاحتلال على الاعتراف بإصابة 19 عسكري إثر هذه العملية.

في السياق تواصلت الاعتداءات على القرى الجنوبية اللبنانية حيث استشهد اثنان من عناصر حزب الله جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفر كلا في الجنوب، كما تعرضت عدة بلدات لقصف جوي عنيف وآخر مدفعي وفوسفوري أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

طيران الاحتلال المسير استهدف كذلك ساحة بلدة كفر كلا بصاروخين، كما طال القصف المدفعي تلة العويضة وبين كفر كلا والعديسة، فيما قصف جيش الاحتلال بالقنابل الفسفورية الحي الجنوبي لمدينة الخيام.

كما شهدت أطراف قرى الظهيرة والبستان وعيتا الشعب إطلاق نار من موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة ومن المواقع المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

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