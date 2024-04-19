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عميد سابق يؤكد ايران لم تتعرض لأي هجوم صاروخي خارجي +فيديو

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري والاستراتيجي حسين كنعاني مقدم انه حسب المصادر الموثوقة فان هذه الطائرات المسيرة الصغيرة وتأتي للتجسس واستهداف قوات الدفاع الجوية في ايران.

العالم - خاص العالم

واعتبر انه عملية تجسسية اكثر منها هجوم من قبل الكيان الصهيوني، مضيفا انهم يريدون اثارة حرب نفسية فقط. مؤكدا ان هذه الحرب النفسية التي يشنها وسائل الاعلام الغربية والعبرية تحاول رفع معنويات الاسرائيليين. لكن لا توجد اخبار عن القاء صواريخ من كيان الاحتلال تجاه ايران وهو يعد عمل عدائي من الكيان الاسرائيلي قبل ايران.

واضاف ان هناك اخبار تشير الى استهداف مواقع في سوريا وعراق وهذه العمليات تحاول حرف اذهان الراي العام، وهو حاولوا اختبار اجهزتنا الدفاعية في التصدي للهجوم.

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