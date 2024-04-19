مجموعة السبع تستنكر 'استهداف المدنيين' الذين استشهدوا في غزة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع "RT"، قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان "نأسف لكل الخسائر في أرواح المدنيين ونتابع بقلق بالغ استهداف المدنيين الذين استشهدوا في غزة، وبينهم آلاف النساء والأطفال وأشخاص يعيشون أوضاعا هشة".

وشددوا على أنه "يجب بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة" في غزة".

وجدد الوزراء معارضتهم لعدوان عسكري جديد وواسعة في رفح، محذرين من "عواقبه الكارثية على المدنيين".

وحسب آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة في القطاع يوم أمس الخميس، فإن حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى "33970 شهيدا و76770 إصابة"، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"