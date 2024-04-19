مسعف فلسطيني ذهب لنقل مصابين بطولكرم ليجد إبنه الطفل شهيدا

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"تلفزيون نابلس"، أعلنت وزارة الصحة وصول الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (١٦ عاماً) من مخيم طولكرم إلى مستشفى طولكرم الحكومي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي.

وقد تم تداول فيديو يظهر لحظة استهداف الشهيد الطفل قيس فتحي نصرالله قرب دوار الميجا بطولكرم.

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أكدت مصادر محلية في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، اغتيال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عددا من المقاومين خلال الاقتحام المتواصل للمخيم.

وتحدثت المصادر عن اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال أحد المنازل في حارة العيادة بالمخيم، وإقدامها على اغتيال 4 مقاومين.

ولم تؤكد مصادر رسمية -حتى اللحظة- عدد الشهداء أو هوياتهم، بسبب منع مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم والوصول إليهم.

في حين أكدت المصادر المحلية أن من بين الشهداء الأربعة قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس وأحد مؤسسيها محمد جابر "أبو شجاع"، والشاب أحمد العارف.