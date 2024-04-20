كتائب سيد الشهداء تتوعد بالرد على الجهة المتورطة بانفجار بابل + فيديو

العالم-العراق



وقال الولائي إنه باختصار شديد ووضح تام، سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء الآثم على موقع الحشد الشعبي كائنا من يكون، مضيفا أن: من يثبت تورطه بهذه الجريمة النكراء بعد استكمال التحقيقات اللازمة، سيدفع الثمن.

وأضاف: إذا كان العدو يراهن على أن الحشد الشعبي مكبلة يداه بالأوامر الرسمية، ولا يتوقع منه ردا، فالمقاومة ليست كذلك.

كما وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم السبت، استهدافها موقعا إسرائيليا حيويا في إيلات، وذلك عقب العدوان الجوي على مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل العراقية.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحفي: "استهدف مجاهدونا فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسير ، هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".

هذا واستشهد شخص وأصيب عدد آخر جراء اعتداء جوي على قاعدة كالسو للحشد الشعبي جنوبي بغداد.

وأفادت مصادر عراقية بدوي انفجارات في محافظة بابل جنوبي بغداد وتصاعد النيران من قاعدة كالسو التي تضم قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأشات المصادر إلى أن قاعدة كالسو تعرضت لعدوان جوي مجهول المصدر إذ إنه أدى إلى استشهاد شخص وإصابة ثمانية تم نقلهم إلى مستشفى المحاويل.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل وقوع خمسة انفجارات بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسير لمواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي.