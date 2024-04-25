الإحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بوجه الفلسطينيين بمناسبة عيد الفصح اليهودي

العالم – خاص بالعالم

جنود الاحتلال منذ ساعات الصباح انتشروا وسط الخليل واغلقوا المنطقة بالكامل عبر المركبات العسكرية بغية وصول المستوطنين لما يعرف لديهم بقبر عتئيل.



وقال عماد ابو شمسية – منسق تجمع المدافعين عن حقوق الانسان:"اليوم جيش الاحتلال يقوم يقتحم مدينه الخليل لتامين اقتحامات المستوطنين الذين اتوا من جميع الضفة الغربية واليوم للصلاة في الحرم الابراهيمي الشريف وان الحرم الابراهيمي مغلق منذ الأمس لتأمين اقتحامات وصلوات المستوطنين واليوم سوف يكون لهم زياره لما تسمىقبر عتئيل".



جنود الاحتلال أجبروا اصحاب المحال التجارية على اغلاقها وانتشر القناصة على أسطح البنايات، ومنعت الحركة بالكامل، في الوقت ذاته نفذ المستوطنون اقتحاما استفزازيا وسط اجراءات مشددة، اجراءات تسببت بخسائر للفلسطينيين في هذه المنطقة الحيوية.



وقال الحاج مفيد الشرباتي_ ناشط فلسطيني:"تم تفريغ الشارع من المارة ومنع المواطنين الذين يسكنون في المناطق المغلقة من الدخول الى منازلهم، وهذا ما يحدث في كل مناسبة وفي كل عيد للمستوطنين".



يشار إلى أن الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي عشرة أيام في السنة ويسمح للمستوطنين باستباحته وهو ما يندرج تحت مظلة التقسيم الزماني والمكاني للحرم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...