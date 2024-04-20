بالصواريخ.. حزب الله یستهدف تجمعات جنود الاحتلال

العالم - لبنان

استهدفت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان انتشارا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مستوطنة 'إيفن مناحم' بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مؤكدة.‏



وأكدت وسائل إعلام الاحتلال رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرة إلى أضرار في الممتلكات الزراعية في إيفن مناحم بالجليل الغربي عقب سقوط عدد من الصواريخ.

كذلك استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب وانتشارا للجنود بمحيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.‏

إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني عن سقوط ثلاثة شهداء وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الجبين جنوب لبنان.