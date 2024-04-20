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بعد قطيعة استغرقت 9 اعوام؛

مسؤول : استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين بدءا من الاثنين المقبل

مسؤول : استئناف رحلات العمرة للزوار الايرانيين بدءا من الاثنين المقبل
السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المسؤول عن وحدة شؤون الحج بشركة المطارات الايرانية "محمد حسين اجيليان"، بدء تفويج الزوار الايرانيين الى الديار المقدسة في السعودية لاداء العمرة المفردة، بدءا من يوم الاثنين المقبل؛ وذلك بعد قطيعة استغرقت 9 اعوام.

العالم - ايران

واوضح "اجيليان" في تصريح له اليوم السبت : ان عمليات ايفاد زوار العمرة الايرانيين الى الديار المقدسة سوف تتواصل على مدى 10 ايام متتالية لتنتهي يوم الخمس 2 مايو المقبل.

واضاف، انه سيتم تسيير يوميا رحلة واحدة من 11 مطار، بما في ذلك مطار الامام الخميني (رض) الدولي في العاصمة طهران، ومطارات اخرى في 10 محافظات ايرانية على صعيد البلاد.

وبحسب هذا المسؤول، ان ما يبلغ 5 الاف و720 زائرا ايرانيا سيتوجه خلال العام الجاري (الايراني – بدا في 20 اذار / مارس 2024) صوب الديار المقدسة في السعودية لاداء العمرة.

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