"حزب الله" يستهدف آلية عسكرية صهيونية في مستوطنة نطوعة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية مايلي:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 20-04-2024 آلية عسكرية من نوع "هامر" للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه فأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها .
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 20-04-2024 م
11 شوال 1445 هـ