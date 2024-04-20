"حزب الله" يستهدف آلية عسكرية صهيونية في مستوطنة نطوعة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية مايلي:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 20-04-2024 آلية ‏عسكرية من نوع "هامر" للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه فأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها ‌‌‏.‏

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‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 20-04-2024 م

‏11 شوال 1445 هـ