السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"حزب الله" يستهدف آلية عسكرية صهيونية في مستوطنة نطوعة

السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) ان مجاهديها استهدفوا مساء اليوم السبت، آلية ‏عسكرية من نوع "هامر" للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة ودمرتها بالكامل، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية مايلي:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 20-04-2024 آلية ‏عسكرية من نوع "هامر" للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه فأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها ‌‌‏.‏
‏ ‌‎
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 20-04-2024 م
‏11 شوال 1445 هـ

روابط ذات صلة

بالصواريخ.. حزب الله یستهدف تجمعات جنود الاحتلال

"حزب الله" يكشف تفاصيل جديدة حول العملية المزدوجة في "عرب العرامشة"