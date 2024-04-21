 بالصور.. عرض طائرة مهاجر 8 الإيرانية في معرض بغداد

العالم – إيران

وأقيم معرض بغداد الدولي للأمن والدفاع والصناعات الحربية بحضور ممثلين عسكريين من 22 دولة، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعرضت وزارة الدفاع الإيرانية في هذا المعرض إنجازات مختلفة لصناعتها الدفاعية، من ضمنها: عائلة طائرات مهاجر المسيرة وطائرة غزة المسيرة بعيدة المدى وصواريخ دهلاویه المضادة للدروع، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الفردية وصناعات الحرب الإلكترونية.

وعرضت طائرة مهاجر 8 إيرانية الصنع في معرض IQDEX بالعاصمة العراقية بغداد.

والمسيرة "مهاجر 8" تمتاز بالطيران حتى 14000 قدم وبإستطاعتها الطيران لمدة 8 ساعات متواصلة.

ويبلغ طول جناحيها 5 أمتار ووزنها عند الإقلاع 85 كجم وهي نسخة محدثة من مهاجر 6.