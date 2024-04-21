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فيديو خاص: غارات الاحتلال تشتد على المحافظة الوسطى في القطاع!!

الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن غارات الاحتلال اشتدت على المحافظة الوسطى خلال الساعات الأخيرة، حيث استهدفت غارة منزلا في مخيم النصيرات أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، فيما استهدفت أخرى محيط وادي غزة بالقرب من النصيرات ولم ينجم عنها أي اصابات.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: أن غارات استهدفت أيضا شمال مدينة غزة في منطقة شارع الجلاء ومحيطه، فيما صاحبها قصف مدفعي في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وشرق دير البلح.

وتابع: أن الاحتلال قام بنسف مربعات سكنية في المغراقة والزهراء، الفاصلة بين شمال القطاع وجنوبه، حيث يحاول الاحتلال إقامة قواعد عسكرية ومناطق فاصلة.

وأكد مراسل العالم أن مدينة رفح كان لها اليوم النصيب الأكبر من القصف، حيث سقط عدد كبير من الشهداء، فيما تقوم الطواقم الطبية والدفاع المدني بانتشال المزيد من الشهداء.

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