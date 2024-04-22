الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في جنين واثنين في الخليل

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود وكايد بسام نعيرات، أيهم جهاد نعيرات، ويزن لؤي نعيرات بعد تسلل وحدات خاصة إلى البلدة ومحاصرة منازلهم بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت بلدات عرابة، يعبد الزبابدة وسيلة الظهر.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين بعد اقتحامها مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت "جبل جوهر" في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطنين، عبد الكريم العجلوني، وإيهاب برقان، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما.