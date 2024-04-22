رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل الرئيس رئيسي رسميا في اسلام اباد

العالم - ايران

وكان وزير الاسكان الباكستاني رياض حسين بيرزاده في استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي فور وصوله الى مطار اسلام اباد صباح اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي هذه الزيارة التي تستغرق يومين والتي تركز على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، سيتم إجراء محادثات ثنائية ومشاورات إقليمية مع كبار المسؤولين في باكستان.

ويرافق آية الله رئيسي وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" ، وزير الداخلية " احمد وحيدي" ،وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمدرضا آشتياني" ،وزير الطرق والتنمية العمرانية "مهرداد بذرباش" وزير الصناعة والمناجم والتجارة "عباس علي ابادي" ،وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي".

ومن المقرر خلال زيارة اية الله رئيسي لباكستان أن يتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصحة والاقتصاد والأمن والعدل والزراعة من قبل الوزراء المعنيين بحضور رئيسي البلدين.

کما سيجتمع رئیس الجمهوریة مع نظيره الباكستاني "آصف علي زرداري"، وإلى جانب ذلك، فإن اية الله رئيسي ومن خلال سفره الى بعض المدن الأخرى في هذا البلد سيلتقي أيضا مع العلماء والنخب ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

ومن ضمن برنامج سفر الرئيس الايراني زيارة مدينة لاهور القلب الثقافي لباكستان، ومدينة كراتشي القلب الاقتصادي لهذا البلد.