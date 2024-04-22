كنعاني : التنسيق بين الدبلوماسية والميدان كان مذهلا في عملية الوعد الصادق

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وحول التنسيق بين وزارة الخارجية و القوات العسكرية الإيرانية في عملية "الوعد الصادق"، صرح ناصر كنعاني بأن ايران ادانت العمل الاجرامي الصهيوني ضد المقر الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، والذي كان بطبيعة الحال حدثا غير قانوني وانتهاكا صارخا للأنظمة الدولية واتفاقيات فيينا، وبالطبع انتهاكا لسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.

واشار كنعاني الى ان إيران تابعت هذا العدوان على الصعيد الدبلوماسي وبصيغة ثنائية ومتعددة الأطراف، وقام الجهاز الدبلوماسي بالمتابعات اللازمة بشكل احترافي، موضحا انه في حقيقة الامر نوقشت هذه القضية في مجلس الأمن الدولي في أقل من 24 ساعة وذلك نتيجة لتصرفات إيران الدبلوماسية كما أظهرت إيران أنها تحترم الآليات الدولية.

و أضاف المتحدث باسم الخارجية ، على الرغم من تصرفات إيران المهنية، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدخلن في الواجب القانوني لمجلس الأمن ومنعن الموافقة على القرار الذي يدين الكيان الصهيوني، وكان من الممكن أن يكون هذا القرار هو الحد الأدنى من الاجراءات التي يتخذها مجلس الأمن.

و تابع كنعاني قائلا، إن إيران كانت عازمة على تفسير الانتهاك الصارخ لاتفاقيات فيينا، لافتا الى ان الجمهود الدبلوماسية المكثفة والثقيلة التي قام بها السلك الدباوماسي الايراني من اتصالات عديدة وزيارتين لوزير الخارجية، ومراسلات مع المحافل الدولية والعديد من الإجراءات التي قامت بها السفارات الإيرانية ، تظهر تفسير تصرفات الكيان الصهيوني التي تنتهك القوانين الدولية .

وأوضح أن التنسيق بين السلك الدبلوماسي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سجل نتيجة مذهلة للغاية بالنسبة لايران على المستوى العالمي ،مشيرا الى ان ايران كعضو ملتزم بميثاق الأمم قد أثبتت أنها تريد معاقبة المعتدي على امن وسيادة أراضيها في الآليات الدولية، لكن للأسف و مع تدخل الولايات المتحدة وعدة دول أخرى فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه .وعليه ، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إجراء دفاع مشروع وقانوني، باستهداف مقرين عسكريين للكيان الصهيوني لمعاقبة المعتدي على سيادة اراضيها .

وبدأ صباح اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

يتبع..