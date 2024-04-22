 إيران وباكستان تبرمان 8 وثائق للتعاون المشترك

العالم - ايران

وتزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان، وقع مسؤولو البلدين على 8 وثائق للتعاون واتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

الاتفاقية الأولى التي وقعها الجانبان تشمل التعاون الأمني ​​بين البلدين.

أما الاتفاقية الثانية فتشمل التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان.

ووصل الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، الى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين.

وكان في استقبال آية الله رئيسي والوفد المرافق له، وزير الإسكان الاتحادي في الحكومة الباكستانية رياض حسين بيرزاده، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان رضا أميري مقدم، ومجموعة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في باكستان.