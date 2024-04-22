حزب الله يدك قاعدة 'عين زيتيم' الاسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

العالم- لبنان

واوضحت المقاومة الاسلامية في بيان ‏ان مجاهدي ‏المقاومة الإسلامية قصفوا ‌‌بعد ظهر يوم الاثنين 22 - 04 - ‌‏2024 ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين.

وعشية ما يسمى بعيد "الفصح" اليهودي، اكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدة صواريخ في منطقة صفد عقب دوي صفارات الإنذار.

واعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه صفد.

كما اكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 35 صاروخًا من لبنان تجاه منطقة "عين زيتيم".

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين، ‏قصف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 22-04-‌‏2024 ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 22-04-2024 م

‏13 شوال 1445 هـ