"كتائب القسام" تعلن استهداف جنود وجرافة إسرائيلية في بيت حانون شمالي غزة

العالم-فلسطين

وجاء في بيان الكتائب على "تلغرام":

-"كتائب القسام تدك تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون".

-"كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في بيت حانون شمال قطاع غزة".

ويوم أمس أعلنت"القسام" أنها قصفت من جنوب لبنان "ثكنة شوميرا العسكرية" في القطاع الغربي من الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد.

هذا وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما يعم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية، تنديدا باقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.