وفد اممي يزور 'ترينيداد وتوباغو' ويطالبهما الاعتراف بدولة فلسطين

العالم - فلسطين المحتلة

وقدم السفير منصور عرضا لآخر التطورات الفلسطينية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لشعب وحكومة ترينيداد وتوباغو.

وطالب منصور دولة ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بدولة فلسطين، وتسهيل أمور الفيزا للفلسطينيين والسفر لها أو المرور منها دون معوقات، ورد الوزير براون أن الباب مفتوح في هذا المجال.

وأعرب الوزير براون، عن تضامنه مع شعبنا الفلسطيني ازاء ما يتعرض له من ممارسات وعدوان واحتلال، مطالبا بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ومعربا عن استعداد بلاده للحوار والتواصل.

وسيزور الوفد، في وقت لاحق، جمهورية غيانا للقاء الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وقيادة البرلمان والجامعة في العاصمة جورج تاون، وفعاليات أخرى بما في ذلك اللقاء مع رابطة دول الكركام، حيث تقع مقر قيادتها في العاصمة، بهدف المساعدة في تحقيق الاعترافات من بقية دول هذه المجموعة بدولة فلسطين.

وسيعبر الوفد عن جزيل الشكر والامتنان لجمهورية غيانا على موقفها في مجلس الأمن وعلى تصويتها لصالح فلسطين لنيل العضوية الكاملة.