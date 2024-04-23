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فيديو خاص..

شهود عيان يروون وقائع استشهاد مقاومي نور شمس لقناة العالم

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا العالم ردود أفعال المواطنين الفلسطينيين الذي شهدوا الاشتباكات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمقاومين في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية والتي استغرقت أكثر من خمسين ساعة. واستُشهد أحد عشر مقاوماً خلال التصدي لاقتحام ومحاصرة المخيم من قبل قوات الاحتلال.

العالم - مراسلون

شمس مخيم نور شمس اشرق من جديد بعد جولة قتال شنها الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من خمسين ساعة في هذا المخيم.

ولملم الناس جراحهم وليعيدوا ترميم الحياة التي حاولت اليات قتل الاحتلال بقتل كل ما يقول هنا حياة.

اربعة عشر شهيدا وعشرات الاصابات والمعتقلين ودمار في البنى التحتية ومنازل المواطنين امعاناً في سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال في المخيمات التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية.

زقاق حارة القنير في مخيم نور شمس شاهد على استشهاد احد عشر مقاوما فلسطينيا حوصروا في هذه المنازل واشتبكوا مع جيش الاحتلال.. تحولت كاميرا العالم في هذه المنازل لتروي قصص الشهداء.

وروت ام محمد زنديق وهي شاهدة عيان كيف استشهد المقاتل في كتيبة طولكرم احمد فهيم والذي ظهر في الفيديوهات وهو يتألم على الأريكة.

وفي موقع أخر دماء لمقاتل آخر و رصاص شاهد على اشتباكات خاضها أبطال قبل ان يرتقوا شهداء.

لم يعد شيئ مثلما كان هنا، ولكن في حضرة الحرب العدوانية الهوجاء التي يشنها كيان الاحتلال ضد قوى المقاوِمة في مخيمات شمال الضفة الغربية، تعلو أصوات الفلسطينيين المتمسكين بحقهم بالحرية.

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