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رئيسي يزور مرقد إقبال لاهوري في باكستان

رئيسي يزور مرقد إقبال لاهوري في باكستان
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان، مرقد الشاعر والفيلسوف الباكستاني المعاصر إقبال لاهوري في لاهور.

العالم - ايران

وكان في استقبال السيد رئيسي لدى وصوله إلى لاهور، رئيس وزراء ولاية البنجاب في المطار الدولي لهذه المدينة وزار مقبرة إقبال لاهوري كما وقع على الكتاب التذكاري لهذا المكان التاريخي.

كما التقى إمام جمعة مسجد الملك التاريخي ورئيس لجنة تأسيس باكستان "مولانا عبد الخبير آزاد" ، السيد رئيسي على هامش هذه المراسم وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثقافية.

وبعد زيارة ضريح الشاعر والفيلسوف الباكستاني إقبال لاهوري، توجه السيد رئيسي الى جامعة "جي سي " في لاهور لإلقاء كلمة، ودخل قاعة الاجتماعات بعد أن استقبله رئيس وأعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة التي يبلغ عمرها 160 عاما.

وقد استقبل المئات من الطلاب والأساتذة وبعض الشخصيات العلمية والثقافية والإعلامية الباكستانية بحرارة وحماس رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى وصوله الى هذه الجامعة.

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