الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حاكم إقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الإيراني

حاكم إقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الإيراني
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

إلتقى حاكم اقليم البنجاب الباكستاني محمد بليغ الرحمان برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

العالمإيران

وخلال استقباله لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له في قصر رئيس الوزراء، أعرب حاكم البنجاب محمد بليغ الرحمان عن ارتياحه وسروره لزيارة الرئيس رئيسي إلى باكستان.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، مساعد الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جمشيدي، مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة مهدي صفري، سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم والقنصل العام الإيراني في لاهور مهران موحد فر.

أما عن الجانب الباكستاني فقد حضر هذا اللقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وسفير حكومة إقليم البنجاب في باكستان وبعض المسؤولين في حكومة هذا الإقليم.

وكانت رئیسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز التقت الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي فور وصوله إلى إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان.

روابط ذات صلة

رئيسي يزور مرقد إقبال لاهوري في باكستان

رئيسي : الارضيات متاحة لتطوير التعاون في مجال الطاقة بين ايران وباكستان

الرئيسان الايراني والباكستاني يلتقيان في اسلام اباد

إيران وباكستان توقعان وثيقتي تعاون في مجال القانون والعدالة