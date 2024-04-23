حاكم إقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الإيراني

العالم – إيران

وخلال استقباله لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له في قصر رئيس الوزراء، أعرب حاكم البنجاب محمد بليغ الرحمان عن ارتياحه وسروره لزيارة الرئيس رئيسي إلى باكستان.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، مساعد الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جمشيدي، مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة مهدي صفري، سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم والقنصل العام الإيراني في لاهور مهران موحد فر.

أما عن الجانب الباكستاني فقد حضر هذا اللقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وسفير حكومة إقليم البنجاب في باكستان وبعض المسؤولين في حكومة هذا الإقليم.

وكانت رئیسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز التقت الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي فور وصوله إلى إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان.