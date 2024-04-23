200 يوم من التصعيد والعدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

مئات الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال والمستوطنين، بينما تجاوز عدد المصابين 4800 الى جانب ذلك، نفذ المستوطنون مئات الهجمات ضد الفلسطينيين على امتداد الضفة، احصائيات تدلل على حجم الاجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين.



وقال بلال الملاح – ناشط حقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:"سجل بالضفة الغربية حوالي 490 شهيد وبالاضافة الى هدم 650 منشأة بالاضافة الى تهجير 4500 فرد واسرة.. وهذا يدل على ان الضفة الغربية لم تكن بمعزل عن الاحداث".



مئتا يوم كانت هي الأصعب على الأسرى الذين تجاوز عدهم بعد السابع من أكتوبر 8500 منهم نساء ومرضى وكبار بالسن، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة وسط حرمان وقهر وقمع، اجتمعت كلها في سجون أقل ما يقال عنها مقابر للأحياء.

كاميرا العالم التقت الأسير المفرج عنه ياسر الزماعرة من الخليل بعد ساعات من تنسمه الحرية ليتحدث عن مرارة السجون.



وقال ياسر الزماعرة - أسير مفرج عنه:"كل مقومات الحياة التي يحياها الانسان هي محرومة منه دخلت وكان وزني يبلغ 108 كيلو جرام وخرجت 80 كلغ وزني بعد سبعه اكتوبر.. فالاسر يختلف عن بداية 7 اكتوبر وما قبله.. يوجد تغير نوعي وجذري كبير في التعامل من حيث التعامل مع الاسرى ومن حيث التعامل مع اسرانا.. بشكل عام.. هناك تغير جذري كبير جدا جدا".



الضفة تكتوي بنار الاحتلال الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني وذات الصبر والصمود نجده في شطري الوطن ليتحقق النصر المبين.

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