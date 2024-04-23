فيديو خاص: صحفي يكشف عن استقالات قريبة في جيش الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: الصحيفة أكدت ان هاريتسي هاليفي رئيس اركان الجيش الصهيوني سيقدم استقالته ايضا من بين الضباط الكبار الذين اعتبروا انهم قد اخفقوا استخباراتيا في توقع حدوث السابع من اكتوبر، كما فشلوا بحسب الصحيفة في ان يحققوا اي انجاز على الارض.

وتابع: وهذا الامر يضاف الى الفشل الآخر المتعلق بالرد الايراني، كما ان استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان" كان لها علاقة بعدم توقع الرد الايراني بعد اغتيال العميد زاهدي.

واشار مراسل العالم الى ان من الواضح تماما من الاحاديث التي دارت خلال الساعات الماضية في الداخل الاسرائيلي ان هناك نسبة كبيرة من الاسرائيليين تتجاوز الـ 55% بالمئة تحمل نتانياهو شخصيا مسؤولية اعاقة المفاوضات، وتعتبر انه لا يريد التوصل لأى صفقة مع حماس وأنه يحاول بشتى الطرق تحقيق النصر المطلق غير الممكن.

وفيما يتعلق بموضوع المسجد الاقصى المبارك قال ان هناك عمليات اقتحام تقوم بها مجاميع المستوطنين بمناسبة ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، والشرطة الاسرائيلية اعلنت اليوم انها منعت عددا من المتطرفين اليهود من الدخول الى المسجد الاقصى ومنعتهم من تقديم القرابين في داخل المسجد الاقصى.

وتابع مراسلنا: في المقابل دعت الهيئات الاسلامية والفلسطينية الى مرابطة واعتصام الفلسطينيين في المسجد المبارك لمنع الاسرائيليين من الدخول اليه.

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