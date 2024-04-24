الهجوم الايراني علی'اسرائيل' وانکشاف کذبة الـ99 بالمئة

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وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية سابقاً تمير هايمن في تصريح لقناة 12 العبرية:"من ناحية الايرانيين نفس القدرة في الرد علی "اسرائيل" بالرغم من الردع الاسرائيلي والاميركي وهذه الجرأة هي أمر دراماتيكي جداً ومن ناحيتهم مجرد القدرة علی الحاق الضرر ولو رمزياً هو انجاز مذهل".

وحاول كيان الاحتلال من جهة والولايات المتحدة من جهة اخری تلفيق أرقام كاذبة حول اسقاط الصواريخ والمسيرات الايرانية للحد من الاضرار التي لحقت بالكيان ازاء هذا الهجوم اعلامياً؛ فقد اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان ايران اطلقت أكثر من 300 قذيفة وقامت اسرائيل باسقاط 99 بالمئة منها؛ ثم سارع مستشار الاتصالات لمجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي بتأييد هذا الرقم قائلاً ان الولايات المتحدة ساعدت اسرائيل في اسقاط 99 بالمئة من المسيرات والصواريخ الايرانية مدعياً بأنها لم تحدث أي ضرر باسرائيل.

لكن الشمس لن تبقی خلف السحاب، فقد أذعنت صحيفة معاريف الاسرائيلية بعد أيام من الهجوم نقلاً عن باحثين ان الدفاعات الجوية صدت نحو 84 بالمئة من الهجوم الايراني وليس 99 بالمئة كما قال المتحدث باسم الجيش.

ثم خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت الی العلن ليقول انه لو لم تتعاون الدول الاخری مع اسرائيل ليلة الهجوم لما صدت الدفاعات الجوية أكثر من 75 بالمئة من الصواريخ القادمة من ايران.

لكن استراتيجيون ومحللون سياسيون أكدوا ان حتی هذه النسبة ايضاً مبالغ بها فقد قال أحدهم علی قناة الجزيرة:"عندما نتكلم عن 75 بالمئة انا اعتقد انها نسبة كبيرة جداً اذا ما صحت هذه الرواية فإنني اعتقد بأن اسرائيل لن تستطيع اما سيل الاغراق الجوي الذي جاء من ايران ان تقوم باسقاط 75 بالمئة لو كانت اسرائيل وحدها لأنها نسبة كبيرة جداً وانها لم تكن تستطيع اعتراض 25 بالمئة من الصواريخ ان كانت لوحدها فقد تدخلت 3 دول عظمی هي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وهي دول عظمی في الدفاع الجوي ولو لا مساعدتها لكانت اسرائيل في مأزق كبير جداً. هذا وان ايران لم تستخدم الاسلحة المتطورة لديها بل استخدمت صواريخ وطائرات من الجيل الاول وهي اسلحة قديمة.

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