سفير إيران لدي الرياض: 90 ألف إيراني يتوجهون للحج هذا العام

العالم- إيران

وأأعلن علي رضا عنايتي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية، في حديث لقناة العربية، أن 90 ألف إيراني سيتوجهون إلى أرض الوحي هذا العام خلال موسم الحج.

وأكد سفير إيران في الرياض بشأن إرسال حجاج العمرة الإيرانيين إلى السعودية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي بين وزيري خارجية البلدين في بكين.

كما أشار في هذا الحديث إلى عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وعدة رحلات عمرة ضمن مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأضاف عنايتي أن هذه الرحلات ستستمر لمدة 20 يوما قبل بدء موسم الحج، وسيصل إجمالي عدد المعتمرين الإيرانيين إلى 6 آلاف مع انتهاء رحلات العمرة.

وفيما يتعلق بالحجاج الإيرانيين في موسم الحج لهذا العام قال أيضا: وفقا للاتفاق بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، سيذهب 90 ألف مواطن إيراني إلى الحج هذا العام.

يوم الاثنين 22 ابريل، وبعد انقطاع دام 9 سنوات، دخلت الدفعة الأولى من حجاج العمرة الإيرانيين إلى المدينة المنورة، وكان في استقبالهم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، والقنصل العام لبلادنا، ومسؤولي إيران والمملكة العربية السعودية للحج والعمرة.