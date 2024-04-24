فيديو خاص: كم مجزرة اسرائيلية في القطاع في اليوم 201؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الجيش الاسرائيلي صعد من غاراته وقصفه المدفعي على مناطق شرق خانيونس ما ادى الى استشهاد مواطن واصابة اخرين.

وتابع: هذا فيما تشن الطائرات الاسرائيلية غارات على الاراضي الفارغة والمناطق القريبة من منطقة المواصي في غرب خانيونس والمكتظة بالنازحين ما ادى الى تضرر خيام النازيحين واصابة عدد منهم.

ونقل مراسل العالم عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ان هذا اليوم شهد ارتكاب 6 مجازر من قبل قوات الاحتلال راح ضحيتها 79 شهيدا واكثر من 85 اصابة.

واوضح: كما ان هناك عشرات المفقودين تحت ركام المنازل حيث لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول اليهم بسبب قلة الامكانيات.

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