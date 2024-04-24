الدمار بمدن غزة يفوق حجم دمار مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

العالم - أوروبا

وأوضح بوريل، اليوم الأربعاء، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنّ أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضرّرت، ومنها 35% دُمّرت بالكامل.

وأضاف أنّ الهجمات الإسرائيلية على غزّة "قتلت 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحافي".

وشدّد بوريل على أنّه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ201، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان إلى 34262 شهيداً و77229 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إنّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزّة وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيداً و86 إصابة، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وحذّرت الوزارة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفّر المياه الصالحة للشرب في القطاع، مضيفةً أنّه جرى "رصد العديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين".