حزب الله يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة +فيديو

العالم - لبنان

ونشر الإعلام الحربي لـحزب الله، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة شوميرا ومستوطنة مرغليوت، وقاعدة عين زيتيم التابعة لجيش الإحتلال برمايات صاروخية ردا على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين.

ووثق مقطع الفيديو العديد من الرمايات الصاروخية ضد أهداف إسرائيلية في مواقع مختلفة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق، عن قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

كما نشر حزب الله ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد جيش الإحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأربعاء، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في 5 عمليات.