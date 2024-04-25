حزب الله يكشف حقيقة استشهاد نصف قادته في الجنوب

العالم- لبنان

ونفى المصدر في تصريح لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، ما أعلنه غالانت عن استشهاد نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من استشهدوا من مسؤولي الحزب "لا يتجاوز أصابع الكف الواحد".



وكان وزير حرب الاحتلال قال في بيان، الأربعاء، إنه تم "القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان".



وقال المصدر في حزب الله: "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.



وأضاف المصدر، أن عدد من استشهدوا ممن "هم بمسؤولية معينة" في حزب الله "لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة".



وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وجيش الاحتلال عبر الحدود منذ بدء عمليه طوفان الاقصى ضد جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي في 7 تشرين الأول.