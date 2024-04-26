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الإجراءات العسكرية المشددة..

شاهد.. 45 الف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدى45 الف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الإحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. ونشرت قوات الاحتلال حواجز في محيط باب الأسباط وقامت بالاعتداء على الشبان بالهراوات ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

العالم - خاص بالعالم

أعتداء بالضرب من قبل أفراد شرطة الاحتلال على المصلين والمرابطين الذين توافدو لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لأقتحامات موسعة من قبل المستوطنين احتفالا لما يعرف بعيد الفصح العبري.



سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بنصب ونشر عشرات الحواجز بمختلف أرجاء البلدة القديمة من القدس المحتلة وتقيد من دخول المصلين للمسجد الاقصى المبارك الذين شدو الرحال الية رغم القبضة العسكرية للإحتلال على كافة أرجاء المدينة المقدسة.



وتتواصل إقتخامات مستوطنين للمسجد الاقصى المبارك أضافة لتنظيم جوالات استفزازية بمختلف البلدة القديمة من القدس المحتلة والاعتداء على ممتلكات المقدسين.

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