فيديو خاص: جدل واسع في تونس بسبب التطبيع.. ما القصة؟!!

العالم - مراسلون

بأياد ناعمة لكنها متسخة يحاول اتباع الصهيونية فتح باب التطبيع الأكاديمي بين تونس و الكيان الصهيوني عبر عقد ندوة سرية تحت عنوان؛ علم النسب وتاريخ العائلات.



محاولات كشفها الصحفي التونسي عبد الرؤوف بالي عبر سلسلة من المقالات الصحفية كشفت اختراق الصهيونية لعدد من المؤسسات بينها مؤسسة الأرشيف الوطني.

وقال الصحفي صحفي التونسي لمراسلة قناة العالم الإخبارية: "المنظمة الصهيونية الأميركية جاءت للإستيلاء على الإرشيف الوطني التونسي وذلك لغايات صهيونية بحتة".

بينما منع الأمن نشطاء تونسيون من التظاهر أمام النزل الذي انعقدت به ندوة الجمعية الصهيونية الامريكية رفع هؤلاء الأعلام التونسية و الفلسطينية وهتفوا داعين لحماية الأمن القومي التونسي من الاختراق الصهيوني.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية لمراسلة العالم: "ندوة الجمعية الصهيونية الامريكية هدفها الإستيلاء على الإرشيف الوطني، ان الأرشيف الوطني يتضمن تاريخ تونس وتاريخ نضال الشعبي التونسي".

فيما نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اية علاقة لمخابرها ومؤسّساتها الجامعية بتنظيم الندوة المشبوهة، جدد المتظاهرون مطالبة الرئيس قيس سعيد بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

بانتظار تحرك الأجهزة الرسمية تواجه تونس خطر الاختراق الصهيوني في مختلف المجالات.