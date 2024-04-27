وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي للإرهابيين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني مع نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو، بعد اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية آستانا يوم الجمعة.

ووجه العميد آشتياني، الشكر إلى روسيا لموقفها في إدانة العمل غير القانوني وانتهاك القوانين الدولية من قبل الكيان الصهيوني ودعم العمل المشروع الذي قامت به إيران ردا على العدوان وقال: إن الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم من دول الغرب، وخاصة أمريكا، للجماعات الإرهابية.

وفي إشارة إلى تحركات الناتو وبعض الدول الغربية في التوسع شرقاً والتواجد في الجغرافيا الأمنية لمنظمة شنغهاي، أكد وزير الدفاع الإيراني على استخدام قدرات المنظمة للتعاون للقضاء على التهديدات المشتركة.

وأشار العميد آشتياني إلى التاريخ الطويل للعلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، وأكد على تطوير العلاقات بينهما لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ونبذ الأحادية في التوجهات العالمية.

وأكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية والانفصالية والتطرف، وهي أيضًا الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، مع الأخذ في الاعتبار التجربة الناجحة للبلدين في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأكد وزيرا دفاع إيران وروسيا على أن التطورات في منطقة جنوب القوقاز مهمة للمصالح المشتركة للبلدين، وقالا: أن حضور لاعبين من خارج الاقليم وتدخليين في هذه المناطق يتعارض مع المصالح المشتركة للبلدين وان الصيغة الإقليمية 3+3، التي يجري تنفيذها بمشاركة جميع دول منطقة القوقاز، تشكل إطارا مناسبا لحل المشاكل.

وفي هذا اللقاء، أدان وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شايغو هجمات "اسرائيل"على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، واعتبر رد إيران بانه يتماشى مع حقها في الدفاع المشروع.

وزير الدفاع: الأوضاع المؤسفة في غزة، نتيجة الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني

الى ذلك قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني العميد "محمد رضا اشتياني" إن التوترات الأخيرة في المنطقة والأوضاع المؤسفة في غزة، نتيجة تصرفات أمريكا المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للکیان الصهيوني قاتل الأطفال.

والتقى العميد "محمد رضا اشتياني"،وزير الدفاع الصيني على هامش الاجتماع الـ21 لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان.

وأعرب في هذا اللقاء عن شكره لمواقف ووجهات نظر الحكومة الصينية تجاه تطورات المنطقة، خاصة إدانة عدوان الکیان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن التوترات الأخيرة في المنطقة والأوضاع المؤسفة في غزة، نتيجة تصرفات أمريكا المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للکیان الصهيوني قاتل الأطفال.

وأشار إلى زيارة آية الله رئيسي إلى الصين والتوقيع على خطة التعاون الشامل بين الجانبين، مضيفا:يجب تعزیز التعاون والتقارب والتآزر بين الجانبین من أجل حل القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.

من جانبه أشار وزير الدفاع الصيني في هذا اللقاء، إلى التطورات في منطقة غرب آسيا وأدان هجوم الکیان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وأضاف: إن هذا العمل کان انتهاکا للقانون الدولي ونحن ندعم حق إيران المشروع في الرد على هذا العمل.

وشدد وزير الدفاع الصيني، أثناء دعوته لنظیره الإیراني للمشاركة في مؤتمر بكين الأمني، على استمرار التعاون بين البلدين.

ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة.

كما أكد على توسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وزير الدفاع الايراني يؤكد الاستعداد لتطوير التعاون الدفاعي مع كازاخستان

هذا و أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير التعاون الدفاعي الثنائي مع كازاخستان.

وخلال اجتماع وزيري الدفاع الإيراني والكازاخستاني ، على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا ، اكد الجانبان، على تعزيز الطاقات واستعداد البلدين لتطوير التعاون الدفاعي.

وفي هذا اللقاء، هنأ الجنرال "رسلان تشاك سيليكوف"، وزير دفاع كازاخستان، بمناسبة اول حضور لوزير الدفاع الإيراني في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي بعد عضوية ايران الكاملة في المنظمة وأعرب عن أمله بتعزيز خطط ومهام المنظمة بحضور إيران فيها.

واستذكر العميد آشتياني ، بعض جوانب التعاون الدفاعي الحالي بين البلدين في مجالي التدريب والطب العسكري، ودعا إلى توسيع هذا التعاون.

وفي هذا اللقاء، وجه وزير الدفاع الإيراني، الدعوة لنظيره الكازاخستاني لزيارة طهران، مؤكدا أن إيران على استعداد تام لتوسيع التعاون الدفاعي الثنائي.

وفي ختام هذا اللقاء أكد وزيرا الدفاع الإيراني والكازاخستاني على تشكيل فريق عمل لتنظيم وتطوير التعاون بين البلدين.