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مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية يصل إلى الرياض

مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية يصل إلى الرياض
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، اليوم الأحد، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

العالم - ايران

ووصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث كان في استقباله سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.

وتأتي زيارة صفري إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والتنمية والطاقة" بحضور رؤساء الدول وصناع السياسات الاقتصادية من مختلف البلدان.

والهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد حلول للتحديات العالمية المتعلقة بالقضايا الإنسانية وتغير المناخ والقضايا الاقتصادية.

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