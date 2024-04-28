وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية تلتقي مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة

العالم – إيران

ووصلت الوزيرة العمانية إلى إيران تلبية لدعوة مساعدة الرئيس الإيرانية.

وعلى هامش زيارتها قامت الوزيرة العُمانية بزيارة معرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الايرانية بنسخته السادسة (إيران إكسبو 2024) والتعرف على إنجازات الجمهورية الإسلامية، وكذلك زيارة مجمع شغف الحياة التابع لمنظمة رعاية محافظة طهران.

وضمن إبداء إعجابها لما شاهدته وما لاحظته حول تقدم المرأة الإيرانية وبرامج إيران في مجال الأضرار الاجتماعية، أشادت الوزيرة العمانية بالأساليب المستخدمة في مركز الرعاية الاجتماعية في إيران ودعت إلى تبادل الخبرات وإقامة برامج مشتركة بين المرأة الإيرانية والعمانية.

وبدورها أشارت إنسية خزعلي في هذا اللقاء إلى القواسم المشتركة الثقافية والاجتماعية العديدة بين إيران وعمان واقترحت مشاريع مشتركة في مجال الأسرة وكذلك إقامة معارض مشتركة للمرأة خاصة في مجال الحرف اليدوية والشركات المعرفية.

كما أكدت مساعدة الرئيس الإيرانية لشؤون المرأة على ضرورة اتحاد الدول الإسلامية ضد وحشية وجرائم الكيان الصهيوني.