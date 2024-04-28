اليمن يصعد من عملياته البحرية المساندة لفلسطين

العالم - المشهد اليمني

هذا وقد اعترفت واشنطن باسقاط اليمنيين طائرة مسيرة متطورة لها، وقالت إنها تصدت للهجمات اليمنية.

الى ذلك قال نائب وزير الخارجية اليمني إن بلاده على علم بمخططات امريكية جديدة تتضمن اعمالا عدائية ودعما لبعض المرتزقة مضيفا أن صنعاء تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضد اليمن لأنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحدا آمنا وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار بحسب تصريحه.

الى ذلك اعلنت وكالة "سبأ" اليمنية استشهاد 5 نساء إثر استهدافهن بطيران مرتزقة العدوان المسير في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد واعتبرت ما يحصل تطورا خطيرا مدفوعا من امريكا.

لبحث هذه المستجدات، استضافت قناة العالم عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الاسد، ولمحلل السياسي اليمني محمد ابو راس.