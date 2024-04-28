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المشهد اليمني..

اليمن يصعد من عملياته البحرية المساندة لفلسطين

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

صعدت القوات اليمنية خلال اليومين الأخيرين من عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني من خلال استهداف عدة سفن وبوارج اسرائيلية وامريكية وبريطانية، وقصف مواقع اسرائلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت افادت مصادر بسحب واشنطن عددا من قطعها في البحر الأحمر.

العالم - المشهد اليمني

هذا وقد اعترفت واشنطن باسقاط اليمنيين طائرة مسيرة متطورة لها، وقالت إنها تصدت للهجمات اليمنية.

الى ذلك قال نائب وزير الخارجية اليمني إن بلاده على علم بمخططات امريكية جديدة تتضمن اعمالا عدائية ودعما لبعض المرتزقة مضيفا أن صنعاء تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضد اليمن لأنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحدا آمنا وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار بحسب تصريحه.

الى ذلك اعلنت وكالة "سبأ" اليمنية استشهاد 5 نساء إثر استهدافهن بطيران مرتزقة العدوان المسير في منطقة المجاعشة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد واعتبرت ما يحصل تطورا خطيرا مدفوعا من امريكا.

لبحث هذه المستجدات، استضافت قناة العالم عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله حزام الاسد، ولمحلل السياسي اليمني محمد ابو راس.

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