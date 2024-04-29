عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بقصف وتدمير منازل مأهولة

العالم - فلسطين المحتلة

واستشهد 22 شخصا على الأقلّ، وجرح العشرات في غارات إسرائيليّة استهدفت ليل الأحد وفجر الإثنين، مناطق في مدينة رفح، جنوبيّ قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب متواصلة منذ نحو 7 أشهر، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34 ألفا و454 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المأهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها وعن مصادر طبية قولهم، بأن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين فلسطينيتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر طبية، ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا، وإصابة 138 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.