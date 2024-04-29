تنكسيري : استراتيجيتنا في الخليج الفارسي هي السلام والأخوة والأمن والصداقة

العالم - ايران

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، في مقابلة متلفزة بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، إن الخليج الفارسي يتمتع بمكانة مهمة اقتصاديا، وأضاف: 40% من الغاز و62% من النفط في المنطقة موجود في الخليج الفارسي، وهذا يدل على الأهمية الكبيرة للمنطقة.

وتابع قائد البحرية في الحرس الثوري: الخليج الفارسي مهم جدا من حيث الأمن، وقد أرسلنا مرارا رسائل سلام وصداقة إلى الدول المجاورة.

وذكر أننا نسعى إلى إرساء الأمن في الخليج الفارسي، وأضاف: الأجانب يسعون لتحقيق هدفين شريرين: التواجد غير القانوني وبيع الأسلحة في الخليج الفارسي. إنهم يأتون إلى هذه المنطقة من على بعد آلاف الأميال، ومن الواضح أنهم لا يبحثون عن أمن المنطقة؛ في حين وجهنا رسالة سلام وصداقة وأخوة إلى الدول الإسلامية في المنطقة ونؤكد على المنفعة المتبادلة مع دول المنطقة.

وأضاف، إننا فخورون بإرساء أمن مضيق هرمز والحركة اليومية لـ 83 سفينة في الخليج الفارسي، وقال: اليوم، استراتيجيتنا في الخليج الفارسي هي السلام والأخوة والأمن والصداقة، ونؤمن بأن الأجانب يزعزعون أمن الخليج الفارسي.