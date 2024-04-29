بعد تعرضه لحادث بغلاف غزة..ما هي حالة غانتس الصحية؟

العالم- فلسطين المحتلة

وتعرض غانتس، لكسر في قدمه ما استدعى نقله للمستشفى إثر حادث وقع بينما كان يستقل دراجة في أحد المستوطنات.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمة): "أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي (وسط)".

وأضافت أن غانتس "خضع لفحص في مستشفى تل هشومير (وسط) أظهر أنه يعاني من كسر في القدم".

وبينما لم تحدد هيئة البث إن كانت الدراجة هوائية أم نارية، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأنها دراجة هوائية، بينما تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه كان "يستقل دراجة نارية عندما وقع الحادث".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض ما يسمى "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، لحادث انقلاب سيارته وسط فلسطين المحتلة، ووصفت حالته آنذاك، بأنها "ما بين طفيفة ومتوسطة".

وانضم غانتس إلى حكومة الحرب بعد أيام من اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حسب وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.