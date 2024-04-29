العالم - خاص بالعالم

من منبر منتدى الاقتصاد العالمي في السعودية، حاول وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ترسيخ معادلة في المنطقة ترتبط بالعدوان على غزة وعملية التطبيع مع كيان الاحتلال.



بلينكن كرر مزاعمه بأن المقاومة الفلسطينية هي من تعرقل اي اتفاق للهدنة في القطاع، وأن المقترح المقدم من حكومة الاحتلال سخي جدا بحسب تعبيره، داعيا المقاومة الى قبوله من اجل التوصل الى اتفاق للهدنة.



وقال بلينكن: "إن حماس لديها الان مقترح سخي جدا من قبل "اسرائيل". وفي هذه اللحظة الشيء الوحيد الذي يقف بين أهالي غزة وبين وقف غطلاق النار هو حماس. عليها ان تقرر".



ومن بوابة الوضع في غزة، مرر بلينكن موضوع التطبيع مع كيان الاحتلال، كاشفا أن الأمور وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا في سياق التطبيع بين الاحتلال والسعودية، رابطا بين اتمام هذه العملية وبين الوضع في القطاع وتحقيق الدولة الفلسطينية، دون الكشف عن تفاصيل وأركان هذه الدولة.



وقال بلينكن: "العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة والسعودية فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بنا يمكنني القول إنه وصل الى مرحلة الاكتمال. ومن أجل المضي قدما في التطبيع، سنكون بحاجة إلى أمرين، الأول الهدوء في غزة، والثاني مسار ذو مصداقية نحو دولة فلسطينية".



ما طرحه بلينكن، سيكون مطروحا على طاولة الدول العربية التي سيزورها في جولته بالمنطقة. وهو ما يتقاطع مع دعوة مجلس التعاون الى وقف فوري لاطلاق النار وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين.

ومن باب اشاعة إيران فوبيا ادعى وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع وزراء مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، على أن المواجهة بين إيران و"إسرائيل" تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر. كما زعم أن “هذا الهجوم يسلط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل”.

فيما يقول المراقبون إن هذا الطرح هو أحدث محاولات واشنطن لإنهاء الوضع القائم في غزة، حيث يجري الضغط على المقاومة لقبول المقترح الاسرائيلي ليتم اخراج اي اتفاق في هذا السياق على انه نتيجة التقارب العربي الاسرائيلي برعاية اميركية.

طالب الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي جاسم محمد البديوي، بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك رفح، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين.