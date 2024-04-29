قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، وأريحا، وطولكرم.

وأشار مراسل العالم الی أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 8505 معتقلين.

وبموازاة حرب الاحتلال على غزة منذ 7 من تشرين الأول، صعَّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 491 وإصابة 4.9 ألف فلسطيني حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.