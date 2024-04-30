فيديو غرافيك.. احتجاجا على مجازر غزة، أوروبا على فوهة بركان

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المتظاهرون رفعوا لافتات ويافطات تندد بقتل الأطفال وجرائم الإبادة التي ترتكب منذ حوالى 7 أشهر في القطاع، حيث طالب المتظاهرون بقطع فوري للعلاقات مع "إسرائيل" وحثّوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المجازر في غزة.

وردد المحتجون هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وتدعو لمقاطعة الكيان الإسرائيلي معربين عن استنكارهم لمواقف حكومات بلادهم الداعمة للإحتلال.

مطالب إنسانية وأخلاقية لا يعارضها سوى من هو خارج عن الفطرة الإنسانية أو يكون مرتهنا للوبيات الصهيونية.

ويأتي اتساع رقعة الحراك رغم قمع الشرطة للمسيرات والاحتجاجات واعتقال المئات وترهيب المحتجين عبر وصم المظاهرات بأنها معاداة للسامية.

ملخص الاحداث الأخيرة في سطر واحد : "إسرائيل" ترتكب المجازر وتقتل الأطفال والنساء ومصير من يحتج عليها هو الضرب والإعتقال.