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فيديو غرافيك.. احتجاجا على مجازر غزة، أوروبا على فوهة بركان

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

من لندن وحتى جنيف تتصاعد وتيرة المظاهرات والإعتصامات في العواصم الأوروبية احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة .

العالم - فيديو غرافيك

المتظاهرون رفعوا لافتات ويافطات تندد بقتل الأطفال وجرائم الإبادة التي ترتكب منذ حوالى 7 أشهر في القطاع، حيث طالب المتظاهرون بقطع فوري للعلاقات مع "إسرائيل" وحثّوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المجازر في غزة.

وردد المحتجون هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وتدعو لمقاطعة الكيان الإسرائيلي معربين عن استنكارهم لمواقف حكومات بلادهم الداعمة للإحتلال.

مطالب إنسانية وأخلاقية لا يعارضها سوى من هو خارج عن الفطرة الإنسانية أو يكون مرتهنا للوبيات الصهيونية.

ويأتي اتساع رقعة الحراك رغم قمع الشرطة للمسيرات والاحتجاجات واعتقال المئات وترهيب المحتجين عبر وصم المظاهرات بأنها معاداة للسامية.

ملخص الاحداث الأخيرة في سطر واحد : "إسرائيل" ترتكب المجازر وتقتل الأطفال والنساء ومصير من يحتج عليها هو الضرب والإعتقال.

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